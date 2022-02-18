Ризикнув мільйоном: репер Дрейк заробив майже 170 тисяч доларів на ставках на Суперкубок США

Канадський репер Дрейк заробив пристойну суму завдяки кільком ставкам на результат головної спортивної події США – фінального матчу Супербоула.

Дрейк поставив на гру понад мільйон доларів

Фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги США, у якій змагалися команди "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс", чекали мільйони людей. І Дрейк не став винятком, адже загалом поставив на цей матч 1 257 000 доларів (35,5 мільйона гривень). Щоправда, ставки репер робив у біткойнах.

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Дрейк зробив 3 ставки – одну на результат матчу та дві на індивідуальні показники одного зі спортсменів:

471 000 доларів на те, що переможцями матчу стануть "Лос-Анджелес Ремс";

393 000 доларів на те, що гравець "Ремс" Оделл Бекхем-молодший заб'є хоча б один тачдаун;

393 000 доларів на те, що той самий спортсмен пробіжить 62,5 ярда (57,1 метра) з м'ячем.

У результаті матчу, який відбувся 13 лютого, з трьох ставок Дрейка зіграли 2. Переможцями Супербоула справді стала команда "Лос-Анджелес Ремс", а Оделл Бекхем-молодший забив тачдаун. Однак пробігти відповідну відстань з м'ячем йому не вдалося, зокрема й через отриману травму коліна.

Дрейк з гравцем "Лос-Анджелес Ремс" Оделлом Бекхемом-молодшим / Фото з інстаграму Дрейка

Попри це, репер окупив свої вкладення у гру та заробив. 2 виграшні ставки принесли йому 1 425 701 долар (40,3 мільйона гривень), що на 168 701 долар (4,7 мільйона гривень) більше за всю поставлену ним суму.

До слова, якби зіграли усі ставки Дрейка, він отримав би 2 270 000 доларів (64,2 мільйона гривень), що принесло б 1 013 000 доларів (28,6 мільйона гривень) заробітку.