Дрейк поставил на игру больше миллиона долларов

Финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, в которой соревновались команды "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс", ждали миллионы человек. И Дрейк не стал исключением, ведь в общей сложности поставил на этот матч 1 257 000 долларов (35,5 миллиона гривен). Правда, ставки рэппер делал в биткойнах.

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Дрейк сделал 3 ставки – одну на результат матча и две на индивидуальные показатели одного из спортсменов:

471 000 долларов на то, что победителями матча станут "Лос-Анджелес Рэмс";

393 000 долларов на то, что игрок "Рэмс" Оделл Бекхэм-младший забьет хотя бы один тачдаун;

393 000 долларов на то, что тот же спортсмен пробежит 62,5 ярда (57,1 метра) с мячом.

В результате матча, состоявшегося 13 февраля, из трех ставок Дрейка сыграли 2 . Победителями Супербоула действительно стала команда "Лос-Анджелес Рэмс", а Оделл Бекхэм-младший забил тачдаун. Однако пробежать соответствующее расстояние с мячом ему не удалось, в том числе из-за полученной травмы колена.

Дрейк с игроком "Лос-Анджелес Рэмс" Оделлом Бекхэмом-младшим / Фото из инстаграма Дрейка

Несмотря на это, рэпер окупил свои вложения в игру и заработал. 2 выигрышные ставки принесли ему 1 425 701 доллар (40,3 миллиона гривен), что на 168 701 доллар (4,7 миллиона гривен) больше всей поставленной им суммы.