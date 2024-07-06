Ріші Сунак на шоу зустрівся з найбільш татуйованою жінкою Британії: його емоції безцінні

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак зустрівся в ефірі з найбільш татуйованою жінкою країни Беккі Голт. З одягу на ній було тільки біле бікіні та такого ж кольору халат.

Сунак поспілкувався з Голт після шоу. Жінка опублікувала кілька спільних знімків у себе в інстаграмі.

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У бесіді з журналістами Беккі додала, що політик був "дуже милим і дуже – дуже ввічливим".

Він запитав, скільки коштують мої татуювання. Він запитав мене, яке з них було найболючішим. Бесіда була короткою та милою, і ми потиснули один одному руки,

– зазначила вона

Фото Сунака, який сидить позаду Голт в очікуванні своєї бесіди з журналістами, вже стало вірусним.



Ріші Сунак на шоу зустрівся з найбільш татуйованою жінкою Британії / Фото becky_holt

Оглядач видання The Independent Раян Куган вельми скептично поставився до появи в одній студії двох таких різних гостей, зазначивши, що це не пішло на користь Сунаку.

Який вигляд має найбільш татуйована жінка: дивіться відео