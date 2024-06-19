Жінка майже за безцінь купила вазу, якій майже 2000 років

Американка, на ім'я Анна Лі Дозьєр, що живе у Вашингтоні, придбала у комісійному магазині незвичайну вазу. На вигляд вона була старовинною, але жінка і подумати не могла, що насправді це – рідкісна річ.

Цікаво, що жінка заплатила за вазу усього 3,99 долара. Насправді ж ваза була значно ціннішою.

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Що відомо про вазу

Як виявилось, ваза є майже 2000-річною реліквією цивілізації майя. Ідентифікувати це змогли працівники у музеї антропології у Мексиці, де американка перебувала з робочим візитом.

Передавши фахівцям інформацію про розміри та фотографії вази. На її подив предмет ідентифікували як реліквію цивілізації майя, датовану 200 – 800 роками нашої ери. Зрештою, американка прийняла рішення передати артефакт послу Мексики Естабану Моктесумі Баррагану під час офіційної церемонії в Інституті культури.

Я дуже хотіла, щоб ваза повернулася на своє законне місце. У мене троє маленьких хлопчиків, тож не хочеться, щоб вони випадково її розбили через дві тисячі років,

– зазначила Дозьє.

Мексиканські чиновники пізніше повідомили, що артефакт поповнить колекцію одного з місцевих музеїв.



Куплена на розпродажі ваза виявилась 2000-річною реліквією цивілізації майя / Фото WUSA 9

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