Интересно, что женщина заплатила за вазу всего 3,99 доллара.

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Что известно о вазе

На самом деле ваза была значительно ценнее, ведь оказалась почти 2000-летней реликвией цивилизации майя. Идентифицировать это смогли работники в музее антропологии в Мексике, где американка находилась с рабочим визитом.

Передав специалистам информацию о размерах и фотографии вазы. К ее удивлению предмет идентифицировали как реликвию цивилизации майя, датированную 200 – 800 годами нашей эры. В конце концов, американка приняла решение передать артефакт послу Мексики Эстабану Моктесуме Баррагану во время официальной церемонии в Институте культуры.

Я очень хотела, чтобы ваза вернулась на свое законное место. У меня трое маленьких мальчиков, поэтому не хочется, чтобы они случайно ее разбили через две тысячи лет,

– отметила Дозье.

Мексиканские чиновники позже сообщили, что артефакт пополнит коллекцию одного из местных музеев.



Купленная на распродаже ваза оказалась 2000-летней реликвией цивилизации майя / Фото WUSA 9

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