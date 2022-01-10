Рідкісний комікс про Неймовірного Галка продали за 490 000 доларів: це рекорд

Копію першого номера коміксу про Неймовірного Галка продали на аукціоні ComicConnect за рекордну суму. За нього заплатили майже півмільйона доларів.

Рекордний "Галк"

Цей виданий у 1962 році комікс став найдорожчим серед подібних завдяки тому, що пішов з молотка за 490 000 доларів (13,4 мільйона гривень). Анонімний покупець віддав за нього такі шалені гроші через рідкісність видання та хороший стан примірника.

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Відомо, що високоякісні копії "Неймовірного Галка №1" важко знайти через те, що тоді використовували дешевий папір, а сірий колір на передній обкладинці змащувався,

– розповів головний операційний директор ComicConnect Вінсент Зурзоло.

Стан проданого коміксу оцінили в 9.0 за шкалою CGC, що визначає його як дуже хороший і майже ідеальний. Наразі відомо лише про 7 екземплярів, які отримали вищу оцінку, але вони потрапляють у продаж вкрай рідко.

Перший номер "Неймовірного Галка" продали за 490 000 доларів / Фото ComicConnect

Вінсент Зурзоло переконаний, що новий власник коміксу про Галка заволодів "особливим фрагментом американської міфології", цінність якого лише продовжуватиме зростати. Аукціоніст назвав "Галка №1" наріжним каменем колекційного інвестиційного портфеля покупця, ім'я якого не розголошують.

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За словами експертів, цей аукціон є доказом того, що ціни на вінтажні комікси невпинно ростуть і ця тенденція й не думає йти на спад.

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