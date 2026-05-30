Влада країни планує продати колекцію на аукціоні. Про це пише Reuters.

Дивіться також Не розкіш Ватикану, а хот-дог і севіче: улюблена їжа Папи Лева XIV здивує багатьох

Що відомо про колекцію Сталіна?

Серед експонатів є унікальні вина з провідних французьких виноробних господарств Бордо. Частина цих пляшок раніше входила до імператорської колекції російських царів Олександра III та Миколи II.

Після революції 1917 року радянська влада конфіскувала майно Романових, а винна колекція згодом опинилася під контролем Сталіна.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Згодом радянський лідер, який народився у грузинському місті Горі, поповнював зібрання власними улюбленими грузинськими винами. Відомо, що Сталін був великим шанувальником та активно колекціонував рідкісні пляшки протягом свого життя.

Грузинська влада планує продати колекцію на аукціоні. Отримані кошти мають спрямувати на створення школи виноробної освіти, яка допоможе популяризувати багатовікові традиції грузинського виноробства.

Іраклій Гілаурі, власник виноробної компанії Gilauri Wines, який працює над проєктом спільно з Міністерством сільського господарства Грузії, зазначив, що продаж колекції має привернути увагу міжнародних колекціонерів до грузинських вин.

Одним із перших відвідувачів погребу став колекціонер Віктор Чен з американського Далласа. За його словами, знайомство з колекцією нагадує відкриття археологічної знахідки, адже подібні історичні артефакти трапляються дедалі рідше.

У мене таке відчуття, ніби ти Індіана Джонс відкриває печеру: це може бути ніщо, а може бути щось,

– сказав він, маючи на увазі вигаданого археолога-лихача з кінофраншизи.

Грузія вважається однією з найдавніших виноробних країн світу. Археологічні дослідження свідчать, що традиція виробництва вина на її території налічує близько 8 тисяч років, а тому продаж колекції Сталіна може стати однією з найгучніших подій у винному світі останніх років.

Що думають про Сталіна мешканці міста у Грузії, де він народився?

У грузинському місті Горі, де народився Йосип Сталін, його постать досі викликає суперечки серед місцевих жителів.

Для частини мешканців він залишається відомим земляком, який став одним із найвпливовіших політиків ХХ століття.

Водночас багато грузинів нагадують про репресії, депортації та мільйони жертв, пов'язаних із його правлінням. Історики та громадські активісти неодноразово закликали переосмислити спадщину радянського диктатора та більше розповідати про злочини сталінського режиму.