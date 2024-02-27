Риба вдарила ведучого по обличчю просто під час репортажу: курйозне відео

Метеоролог, який знімав репортаж про найсильніший шторм у Норвегії, постраждав просто під час роботи. Причиною стала риба, яка вистрибнула з води.

Відео цього інциденту було опубліковано оператором, який вів пряму трансляцію.

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Інцидент стався під час найсильнішого за останні 30 років шторму. Коли репортер з мікрофоном розповідав про обстановку на узбережжі Крістіансунна, риба вистрибнула з води та вдарила його по обличчю. Така несподіванка збила з ніг чоловіка і він впав на кам'янистий берег.

За кілька секунд метеоролога накрила хвиля, яка змила і рибу, і самого репортера. Однак, попри початковий переляк, він почав сміятися. Незабаром його намагаються підняти на ноги колеги.

Риба вдарила ведучого по обличчю: дивіться відео

Оператор Девід Йоргенво, який зафіксував цей момент, вибухнув сміхом, побачивши хаотичну сцену, що розгорнулася. Одночасно з цим у метеоролога почав розкриватися на шиї надувний автоматичний рятувальний жилет, що виглядало вкрай комічно. Добре, що репортер не постраждав.

Раніше ми писали про співака YAKTAK, який днями виступив з концертом у Фастові. Хлопець впав просто у натовп фанів. На щастя, ні артист, ні шанувальники не постраждали.