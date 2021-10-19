Ретривер став моделлю і відтворює легендарні образи співачки Мадонни: найкращі фото
19 жовтня 2021 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:інстаграм max_et_vincent
Творчість співачки Мадонни подобається всім. Тож недивно, що серед її шанувальників є не лише люди, а й тварини, як от ретривер Макс. Його господар фотографує собаку у найвідоміших образах культової виконавиці.
Аби отримати такий неймовірний результат, потрібно докласти чимало зусиль – продумати образи Макса, зробити їх максимально подібними, провести зйомки, відретушувати фото. Але усе це повністю виправдовує очікування – фінальні знімки можуть позмагатися з оригіналами.
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