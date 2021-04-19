Ресторан у США цілий рік безкоштовно годуватиме гамбургерами тих, хто зробить татуювання з лого

Каліфорнійська мережа ресторанів Farmer Boys оголосила про акцію з нагоди святкування свого 40-річчя. Вони цілий рік безкоштовно годуватимуть гамбургерами тих клієнтів, які зроблять собі татуювання з логотипом мережі.

Мережа оголосила про акцію у своєму інстаграмі. Вони повідомили, що співпрацюють з салонами The Honorable Society у Лос-Анджелесі та Rockin In Tattoo у Лас-Вегасі, де татуюватимуть найвідданіших шанувальників Farmer Boys.

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Охочі зробити татуювання зможуть обрати з трьох варіантів яскравих малюнків розміром 5х5 сантиметрів. На двох із них зображені бургери з різними варіаціями логотипу ресторану, а на третьому – вантажівка з бургером у багажнику. Аби записатися на тату-сеанс, потрібно заповнити форму на сайті ресторану.

Пізніше у Farmer Boys сказали, що через високий попит на участь в акції, вони не зможуть забезпечити безкоштовними гамбургерами усіх охочих, а тому будуть обирати серед них щасливчиків.