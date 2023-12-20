Відомо, що жінка не стригла нігті з 1979 року. У 2003 році їхня загальна довжина складала понад 7 метрів.

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Однак на цьому вона не зупинилася! Завдяки ретельному догляду їй вдалося відростити нігті аж до показника у понад 8,5 метрів загальної довжини. І Лі тримала цей титул доти, доки його не перевершила Діана Армстронг (США) у 2022 році.

Як жінка жила з такими довгими нігтями

Редмонд ретельно пильнувала свої нігті. Як наслідок – вони не закручувалися, а відростали у витончені арки. Кожен день Лі замочувала їх у теплій оливковій олії та дбайливо чистила зубною щіткою. Після цього на кожен ніготь наносила засіб для зміцнення нігтів. Завершальним штрихом ставало фарбування нігтів золотим лаком, яке стало своєрідною візитівкою пенсіонерки.

Навіть при такій вражаючій довжині, нігті Лі не заважали їй у повсякденному житті. Вона вмивала посуд, користувалася мобільним телефоном, стригла дітей і навіть водила машину. Нігті Лі принесли їй міжнародну популярність, але, на жаль, вона втратила їх в автокатастрофі 2009 року.

Я чула, як ламалися нігті, і нічого не пам'ятаю після відчуття, як мене висмоктувало з машини,

– згадувала вона.

За словами свідків, Лі підкинуло на сім метрів у висоту, після чого вона впала на дорогу. Жінка отримала серйозні травми і після аварії була госпіталізована. Вона повністю одужала, але, на жаль, її знамениті нігті були втрачені. Відростити минулу довжину жінці так і не вдалося. Вона померла у грудні 2023 року. Її поховають у рідній Юті.

Раніше ми писали про жінку з Індії, на ім'я Сміта Шрівастава стала власницею найдовшого волосся у світі. Вона не стриглася аж 14 років поспіль. Як наслідок – довжина її волосся становила 236,22 сантиметра.