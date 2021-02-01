Ранок понеділка: кіт завжди виглядає так, ніби щойно прокинувся після шалених вихідних – фото

У мережі знайшли кота, який виглядає так само як і більшість з нас на початку нового тижня. Лише своїм виглядом він ніби каже кожному, хто прокинувся у понеділок вранці, щоб йти на роботу: "Я тебе розумію! Я також прокинувся о 6 ранку після веселих вихідних".

Джерело: 24 канал

Барнабі – перський кіт, який став справжньою зіркою інтернету. На його особисту сторінку в інстаграмі підписані 145 тисяч людей. Таку популярність він здобув завдяки своєму незвичному зовнішньому вигляду.

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Барнабі не дуже схожий на інших котів, фотографії яких ми звикли бачити у мережі. Його вигляд наводить на думки про те, що він щойно прокинувся і зовсім не виспався, адже кіт постійно позує з розкуйовдженою шерстю та втомленим поглядом. Крім того, він ще й приречено дивиться в одну точку. Ось, як на цьому відео:

Здається, що кожен з нас зможе впізнати себе у цьому котику. Розваги 24 спробували відгадати думки Барнабі на різних фотографіях. Дивіться, що з цього вийшло.

"Доброго ранку, – казали вони"

"Мамо, мені сьогодні на 2-гу пару"

"Я встав, а прокинутись забув"

"Коли зрозумів, що завтра знову понеділок"

"Коли там знову локдаун?"

"Так виглядають усі щасливі власники собак о 7 ранку"

"Чудова була вечірка вчора"

"Подзвоню на роботу, і скажу, що захворів"

"Ну я ж просив, ще 5 хвилин"

"Якщо не можна спати весь день, навіщо тоді жити?"

Усі фото з інстаграму barnaby_persian