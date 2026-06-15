Саме такий момент зафільмував турецький фермер та блогер Ефкан Керті, який веде популярний акаунт tarimdairhayat в Instagram. Під час звичних польових робіт чоловік дивовижним чином помітив, як прямо на шляху його важкої техніки опинилося крихітне гніздечко. Відважна матуся кинулася зупиняти трактор.

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Як пташка захищала гніздо від трактора

Це відео стало вірусним у мережі й зворушило сотні людей по всьому світу. На ньому можна побачити, як величезний трактор їде полем і спочатку навіть не видно на сірому фоні землі маленьку пташку. Ця матуся войовничо захищала своє гніздо з яйцями, розкинув крила вбік. Вона також голосно цвірінькала, привертаючи до себе увагу. Вона нібито благала: "Зупиніться! Не їдьте далі!".

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У цьому світі вони мають таке саме право на життя, як і ми, тож будьмо уважними та чуйними – добро – це добре,

– написав автор відео.

Пташка захищає гніздо від трактора: дивіться відео

Маленька пташка попередила тракториста про яйця: дивіться відео

Мережа була максимально розчулена цією історією та тим, як поставився тракторист до пташечки. Ось що пишуть:

"Вона благала його зупинитися. У її голосі чулися паніка й відчай – материнська любов не знає меж. А тепер я ридаю";

"Як він взагалі її там побачив, сіру на сірому фоні. Дякуємо цьому хлопцю";

"Яка хоробра пташечка, мама";

"На фоні останніх нових про те, як люди знущаються з тварин, це просто пластир";

"Дякуємо, що ви людина, я знову плачу";

"Я що заходжу у Тредс, щоб поплакати чи що";

"Для всіх інших ці яйця – просто яйця, а для неї – це все";

"Материнство — це самопожертва заради дітей";

"Дивитися, як пташка протистоїть величезному галасливому металевому монстру, захищаючи своє гніздо. Це щось неймовірне. Радий, що оператор вчинив так благородно".

Відео з тим, як пташка захищає своє потомство назбирало 16 мільйонів вподобайок. Люди продовжують дякувати автору відео за його велике серце.