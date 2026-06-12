Користувачка Threads Iryna Baziuk підняла настрій українцям кадрами, які встигла зняти на своєму подвір'ї. Котики собі спокійно відпочивали на травичці, але це зовсім не влаштовувало птаха.

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Як лелека влаштував розбірки з котами

У Threads користувачка Ірина показала кумедні кадри. Двоє котів розмістилися у дворі, відпочиваючи та нікого не чіпаючи. Але їхньому пернатому другу щось не сподобалося у цій ідилії. Тоді він по черзі почав їх клювати. Виявляється, ця драма розгорталася на подвір'ї батьків Ірини.

Нате вам Бориса в стрічку. Хто тримає цей район?,

– підписала Ірина своє відео.

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Лелека клює домашніх котів: дивіться відео

Мережу неабияк повеселило це відео. Люди просять знімати ще. Ось що пишуть:

"У наших сусідів такий Борис краде курчата";

"Гарний такий Борька";

"Шо розляглися тут. Ану марш працювати";

"Чого Борис бикує? Я правильно розумію, що Борис – це лелека, а не чорний кіт?".

У коментарях Ірина пояснила, що Борис зазвичай дуже чемний, правда іноді може красти у батька рибу. Ось доказ.

Лелека краде з відра рибу: дивіться відео

Як живуть знамениті Грицько та Одарка

А тим часом уся країна спостерігала за тим, чи буде у знаменитих лелек Грицька та Одарки п'яте пташеня. Як писав 24 Канал, у пари всього було 5 яєць, з них вилупилося четверо пташенят, але 5 яйце так і залишилося яйцем.

Сьогодні усі маленькі лелеченята активно підростають, добре харчуються та отримують максимальну турботу від батьків. Їхнє гніздо досі є найпопулярнішим у мережі, адже за ним можна спостерігати в реальному часі.