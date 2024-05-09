Цей тест від Розваги 24 допоможе зрозуміти, наскільки сильно ви покладаєтеся на інтуїцію.

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Для цього уважно розгляньте картинку, на якій зображені різні кристали. Оберіть кристал, який вас найбільше приваблює або викликає позитивні емоції.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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