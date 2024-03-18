Знайдіть лілію серед троянд: простий тест, що запобігає деменції

У сучасному світі чимало процесів автоматизовані та оптимізовані. Але надзвичайно важливо тримати пам'ять та розум у тонусі.

Тому пропонуємо вам психологічний тест, що запобігає деменції.

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Подібні завдання можуть слугувати своєрідним тренуванням для мозку, допомагаючи зміцнювати пам'ять та зосередженість, що важливо для профілактики таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

Тест на зосередженість та увагу

На зображенні нижче ви побачите різні квіти: троянди та гортензії. Однак також там є одна лілія. Ваше завдання – виявити її протягом 16 секунд.

Якщо вам вдалося виявити лілію за відведений час, це свідчить про вашу гостру увагу та здатність зосереджуватись. У разі, якщо ви не змогли одразу відшукати лілію, спробуйте відкласти завдання та повернутися до нього пізніше.



Психологічний тест / Фото ТСН.ua

Для тих, хто так і не знайшов лілію, ми маємо підказку.



Правильна відповідь / Фото ТСН.ua

Якщо вам подобаються подібні психологічні тести, то пропонуємо пройти ще один – японський тест на старіння мозку. На зображенні нижче ви побачите батька, двох дітей та собаку. Ваше завдання – виявити на картинці метелика, кажана та качку.