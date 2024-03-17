Пропонуємо вам спробувати один із таких тестів, який допоможе оцінити рівень вашої зосередженості та уважності, а отже, і стан мозкової активності пов'язаний із віком.

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На зображенні нижче ви побачите батька, двох дітей та собаку. Ваше завдання – виявити на картинці метелика, кажана та качку. Пошук цих об'єктів повинен бути швидким – приблизно хвилину. Потрібно мислити оригінально.



Психологічний тест / Фото ТСН.ua

Якщо вам не вдалося впоратись з тестом за 60 секунд, спробуйте ще раз, не обмежуючи себе у часі. Якщо навіть після цього вам не вдалося знайти всі елементи, то пропонуємо подивитися правильний варіант нижче.



Правильний варіант відповіді / Фото ТСН.ua

Якщо вам вдалося знайти всіх істот на зображенні, вітаємо – ваш мозок молодий та свіжий.

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