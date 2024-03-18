Найдите лилию среди роз: простой тест, предотвращающий деменцию

В современном мире многие процессы автоматизированы и оптимизированы. Но чрезвычайно важно держать память и ум в тонусе.

Поэтому предлагаем вам психологический тест, что предотвращает деменцию.

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Подобные задачи могут служить своеобразной тренировкой для мозга, помогая укреплять память и сосредоточенность, что важно для профилактики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Тест на сосредоточенность и внимание

На картинке ниже вы увидите разные цветы: розы и гортензии. Однако также там есть одна лилия. Ваша задача – обнаружить ее в течение 16 секунд.

Если вам удалось обнаружить лилию за отведенное время, это свидетельствует о вашем остром внимании и способности сосредотачиваться. В случае, если вы не смогли сразу отыскать лилию, попробуйте отложить задание и вернуться к нему позже.



Психологический тест / Фото ТСН.ua

Для тех, кто так и не нашел лилию, мы имеем подсказку.



Правильный ответ / Фото ТСН.ua

Если вам нравятся подобные психологические тесты, то предлагаем пройти еще один – японский тест на старение мозга. На картинке ниже вы увидите отца, двух детей и собаку. Ваша задача – обнаружить на картинке бабочку, летучую мышь и утку.