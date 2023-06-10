Що буде представлено на фестивалі

Вже у перший день відбудеться 10 подій — дискусії, поетичні читання, кінопокази, дитяча програма та багато іншого. Також анонсується обговорення на тему "Наш Крим: на сторінках книжок" та поетичні читання під назвою "Поезія в пікселі".

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Для дітей та підлітків відбудеться майстер-клас від творчої майстерні "Аґрафка". А ще можна буде переглянути серію короткометражних фільмів про Київ — шість історій про місто "Як тебе не любити 2.0" від онлайн-кінотеатру Takflix й послухати "DJ-set. Borys".

Ввечері планується виступ Маріупольського муніципального камерного оркестру "Ренесанс". Перший день "Книжковий Арсенал" буде працювати з 16:00 до 21:00.

Але це ще не весь перелік подій. Організатори зазначають, що буде декілька кураторських програм.

Літературна програма "Перенести досвід у пам’ять" стане наймасштабнішою на ХI Книжковому Арсеналі. Програма представить різноманітні голоси літературної сцени — щоденники, документальні нотатки і художні твори, тексти професійних письменників і тих, хто почав писати лиш після лютого 2014 та 2022 років,

- зазначає кураторка цієї програми Ірина Славінська

Кураторка Ірина Славінська запевняє, що її програма буде найбільшою / Фото Євгенії Перуцької

Також програма для/про дітей та підлітків "Коли війна не лише у книжках" організує дружній простір для спілкування, читання та обговорення дитячих книг та історій, які пишуться і видаються в часи війни. Наприклад, буде марафон авторських читань від дитячих письменників, перформанс "Книгодрузячення-передбачення" та практикуми для батьків. Кураторка програми – Юлія Козловець.

Юлія Козловець старанно працювала над програмою для дітей / Фото Book.artarsenal

Професійна програма Книжкового Арсеналу, куратором якої є Оксана Карп’юк, стане місцем зустрічі для письменників і надасть майданчик для публічних дискусій та сприятиме обміну знаннями та досвідом.

Спеціальна програма "(не)публічні бібліотеки" від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу, куратор якої буде Діма Казаков, розповість про невеликі мандрівні, бездомні бібліотеки, реальні й онлайнові архіви, колекціонування, персональні книжкові та вінілові збірки.

Спеціальна програма Українського ПЕН "Пам’ять говорить" представить 5 подій. Буде обговорюватися пам’ять, яка спонукає до відповідальності — перед нашими загиблими і перед нашою культурою.

Спеціальна програма від Довженко-Центру "Літературний кіноканон. Том перший" буде представлена у вигляді трьох фільмів, які засновані на знакових літературних творах: "Сон", "Вечора на Івана Купала" та "Захар Беркут". Кожен із них показує, як за оригінальними творами та ідейними викривленнями, українським кінематографістам вдавалося виносити на екрани важливі теми національної історії.

Варто побачити і візуальну складову, яка буде представлена 7 виставковими проєктами:

"Захисний шар" Костянтина Зоркіна;

"Україна: символи боротьби" Марії Кінович;

"Коли все має значення" від Клубу ілюстраторів Pictoric;

"Око Бурі", виставка українсько-ізраїльської дитячої книжкової ілюстрації;

"Хронологія русифікації" від проєкту Лінгвоцид;

"Каліграфія та шрифт 2022-2023 рр" від Школи каліграфії "Арт і Я";

Відвідувачі зможуть ще завітати на виставку "Форми присутності", що триває у правому крилі Мистецького арсеналу з квітня 2023 року та виставку "(про)мови", яку представить Лабораторія сучасного мистецтва "Мала Галерея Мистецького арсеналу".

Онлайн-квитки на фестиваль вже скоро з’являться у продажі на сайтах.