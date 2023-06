Які витвори мистецтва можна побачити у Кельні

На виставці представлені твори відомих модерністів таких, як Казимира Малевича, Михайла Бойчука, Олександри Екстер, Василя Єрмилова, Олександра Архипенка, Бориса Козарєва, Анатоля Петрицького та багато інших. Саме вони жили та працювали в Україні й відіграли важливу роль у формуванні української культури.

Цікаво, що спеціально для виставки в Кельні співробітники музею та кураторка проєкту Юлія Бердіярова ініціювали поповнення експонатів з приватних зібрань.

Колекція поповнилась унікальними роботами / Фото з фейсбука Юлії Бердіярової

Ще серед доданих робіт – графіка Олександри Екстер, яка належить колекції Університету Кельна та була знайдена Юлією під час дослідження місцевих колекцій.

Головною метою було показати, що художники з України були частиною загальноєвропейських культурних процесів,

– зазначила жінка.

Також виставку доповнила ексклюзивна інсталяція художниці Дарії Кольцової – монументальна робота зі скла під назвою Tessellated. На ній можна побачити Держпром міста Харкова, що став символом розквіту модерної культури та радянських репресій.

Ми раді, що ця виставка вперше в Європі може представити огляд українського модернізму. Потужні та прекрасні твори були вивезені з країни у розпал війни. Ми підтримуємо наших колег та весь український народ,

– розповіла заступниця директорки музею Ріта Керстинг.

Експонати виставки у Німеччині / Фото E-flux

До речі, раніше виставка була вже представлена в Мадриді в музеї Тіссен Борнеміза під назвою "In the eye of storm" і зібрала чималу кількість схвальних відгуків.

Подивитися на мистецькі шедеври можна до 24 вересня 2023 року. До речі, для тимчасово переміщених осіб з України вхід вільний.