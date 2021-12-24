Професор коледжу отримав загадкову посилку з 180 000 доларів: звідки взялися гроші

Професор фізики Міського коледжу Нью-Йорка Вінод Менон отримав загадкову посилку. Відкривши коробку, він побачив величезну кількість готівки.

Загалом там було 180 000 доларів (4,9 мільйона гривень). Поміж грошей професор знайшов і листа від відправника. Ним виявився його колишній студент.

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Він був випускником коледжу, який здобув ступінь магістра фізики, а пізніше став ще й доктором фізики та астрономії. У листі він передбачив, що професор буде "трохи спантеличеним", і пояснив, що хоче пожертвувати ці гроші як подяку за хорошу освіту, яка стала основою для його подальшого розвитку. Автор підкреслив, що завдяки цьому зміг побудувати продуктивну та плідну кар'єру.

Як і передбачав відправник, Вінод Менон був шокований. Професор зізнався, що в той момент відчув величезну гордість та щастя через те, що він є частиною чогось, що змогло повпливати та змінити людське життя.

Я ніколи в житті не бачив стільки готівки, окрім як у фільмах. Так, я був шокований і не знав, як на це реагувати,

– поділився Вінод Менон.

Отримана професором коробка з 180 000 доларів / Фото Eyewitness News ABC7NY

Відправник, який не захотів розголошувати своє ім'я, попросив, аби гроші пішли на допомогу студентам, що вивчають фізику та математику і мають фінансові труднощі.

Його побажання втілили у життя. Рада коледжу заснувала 2 стипендії на повну вартість навчання у розмірі 7500 доларів (майже 205 000 гривень). Коштів має вистачити на 10 років.

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