Вправний актор: чоловік прикидається жебраком і непогано заробляє

Китайський професійний актор Лу Цзінган присвятив останні 12 років свого життя тому, що прикидався жебраком. Він "працював" на популярному мальовничому місці й брав гроші та їжу у добрих людей.

Йому вдалося переконати чималу кількість людей у тому, що він насправді намагається звести кінці з кінцями, але це не так.

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Насправді ж Лу – професійний актор, який ось уже 12 років грає роль жебрака в мальовничій зоні саду Ціньмін Шанхе у китайській провінції Хенань. Він носить порвані лахміття, ходить із брудним обличчям і вправно випрошує гроші в туристів, які хочуть допомогти жебраку.

Відомо, що актор заробляє до 70 000 юанів (373 тисячі гривень) на місяць, і це не враховуючи великої кількості їжі. Тоді як середня місячна зарплата в Китаї нині становить близько 29 000 юанів (майже 155 тисяч гривень).

Лу каже, що вибрав цей незвичайний спосіб заробітку, тому що просто любив виступати на публіці, і для цього йому не треба проходити прослуховування. Спочатку сім'я не підтримала його, що цілком зрозуміло, але побачивши, що він непогано заробляє, вони змінили свою думку.

Сам Лу Цзінган адаптувався до своєї повсякденної ролі й до виступу, який нещодавно зробив його знаменитістю в соцмережах. Тепер чоловікові стало ще простіше привертати симпатії людей і їхні гроші.



Чоловік вдає із себе жебрака / Фото Oddity Central

Цікаво, що у німецькому місті Дармштадт живе, ймовірно, найощадливіша людина у світі. Попри те, що чоловік складає враження безхатька, який їсть їжу зі смітників, він має 10 будинків. Вартість його нерухомості оцінюють у мільйони євро.