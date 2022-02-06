"Продам чоловіка": жінка виставила коханого на аукціон через те, що він поїхав на риболовлю

Лінда Макалістер, мешканка Нової Зеландії, виставила на онлайн-аукціон власного чоловіка Джона. Так жінка помстилася йому за те, що він поїхав на риболовлю замість того, щоб провести час із сім'єю.

"Обміну та поверненню не підлягає"

Подружжя виховує двох синів – 4-річного Кольта і 6-річного Райдера. У хлопчиків саме розпочалися канікули, вони увесь час проводили вдома та лягали спати пізніше звичайного. Діти вимагали багато уваги, і Лінда сподівалася, що чоловік приділить їм трохи часу, але він вирішив поїхати на риболовлю.

Це цікаво "Найгарячіший злочинець": фото привабливого грабіжника підкорило серця тисяч жінок

Це не було чимось незвичним, бо Джон любить риболовлю і часто проводить час саме так. Однак цього разу виснажена жінка трохи розізлилася і вирішила помститися йому у жартівливий спосіб. Вона опублікувала оголошення на новозеландському сайті Trade Me і виставила чоловіка на аукціон.

"Продам чоловіка. Ріст – 184 сантиметри, вік – 37 років, фермер. Любить стріляти та риболовлю. У нього було кілька попередніх власників, але він залишається вірним, якщо його нагодують та напоять. Може хвилюватися у нових умовах, але вміє заспокоїтися самостійно. Обміну та поверненню не підлягає", – написала в оголошенні Лінда Макалістер.

Оголошення про продаж чоловіка / Скриншот Trade Me

Чоловік повернувся з риболовлі та дізнався про вчинок дружини. Це зовсім не образило його, а навіть навпаки. Джон оцінив жарт, пильно слідкував за аукціоном і був впевнений, що за нього запропонують хорошу суму.

Користувачі встигли зробити кілька ставок, найвищою з яких була 100 новозеландських доларів (66 доларів США або 1880 гривень). Можливо, хтось запропонував би й більше, але оголошення видалили за порушення правил ресурсу.

Курйозні новини з усього світу у програмі "Вєсті Глобалайз": дивіться відео