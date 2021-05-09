Приятелі по боротьбі – єнот Роджер та його друг і противник пес: кумедне відео

Домашній єнот Роджер зі штату Айова в США боїться вулиць. Проте обожнює проводити бої зі своїм кращим другом і вічним противником в одній особі – псом.

Єнот і пес можуть годинами валятися по підлозі у спробах побороти один одного. Виграє то один, то інший.

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Єнота Роджера разом з його братом знайшли, коли їм було всього два дні – їх маму вбили, і дитинчата залишилися одні. Нещодавно власниця тварин поділилася роликом, на якому зображена одна з недавніх бійок пухнастих приятелів.

Я врятувала Роджера і його брата, коли їх мати була вбита. Їм було лише 2 дні. Роджер був коротуном. Він ніколи не хотів виходити на вулицю, тому весь час знаходився в будинку. Він любить грати з собакою, тому що вона приблизно одного з ним розміру,

– розповіла власниця тваринок.