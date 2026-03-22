Прітхвірадж Бохра став зіркою соцмереж після того, як було опубліковано відео з ним та його, на перший погляд, незвичайною послугою. Прітхвірадж ходить по пляжу у Мумбаї і пропонує усім охочим вислухати їхні проблеми, розповідає NDTV. Для привернення уваги чоловік має плакат з надписом: "Якщо хтось хоче виговоритися про свій біль, я можу вислухати". Такий собі бюджетний варіант для тих, хто не може дозволити психолога.

Скільки коштує послуга пляжного психолога?

У ролику автор ідеї пояснює свою "тарифну сітку". За вислуховування незначних скарг він бере 250 рупій (майже 3 долари – 24 Канал), за серйозніші проблеми – 500 (майже 6 доларів – 24 Канал), а для тих, хто хоче посидіти й поплакати разом, ціна зростає до 1000 рупій (майже 11 доларів – 24 Канал). На запитання журналістів, чи справді хтось платить за такі послуги, чоловік відповів ствердно: "Так, люди приходять". Схоже, що людям важко встояти від такої пропозації та ще і не за всі гроші світу.

Резонанс у соцмережах

Прітвірадж Бохра має власні сторінки в Instagram та YouTube. Його ініціатива викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Люди обговорюють доволі важливу сьогодні тему дефіциту емоційної підтримки у мегаполісах. Проте думки розділилися. Одні користувачі хвалять його за можливість виговоритися, інші критикують саму ідею брати гроші за просту людську увагу. Не обійшлося і без гумору. Багато хто жартує, що надає такі послуги друзям та родичам абсолютно безплатно.

Експерти ж зазначають, що цей випадок підсвічує глибшу проблему. Через високий рівень стресу та обмежений доступ до професійної допомоги, люди дедалі частіше шукають неформальні способи полегшити душу, тому не дивно, що така послуга Прітхвіраджа є популярною.

Як розмови допомагають покращити самопочуття

Насправді, для того, щоб покращити своє самопочуття та розібратися у певних проблемах, нам не потрібні слухачі. Ми самі можемо ними стати. Просто розмовляйте самі з собою, пише Psychology today з посиланням на різні дослідження.

Виявляється, внутрішні розмови покращують когнітивні функції, такі як концентрація та обробка візуальної інформації. Говорячи про себе в третій особі, ви можете допомогти собі впоратися з негативними емоціями, створюючи певну дистанцію.

