Придивіться уважніше: 15 фото дивних та цікавих тіней, які викличуть у вас кілька запитань

Напевне, кожен із нас хоча б раз у житті помилявся і бачив не те, що було насправді. Виною цьому можуть бути банальна неуважність, нестандартний кут зору або ж природні та фізичні явища.

Досить часто оптичні ілюзії утворюють тіні за допомогою променів світла та певних об'єктів, які зустрілися у потрібний момент. Часом цей тандем може створити просто неймовірне видовище, щоб зрозуміти та пояснити яке потрібно добряче придивитися.

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"Тінь від моїх джинсів схожа на обличчя"

Фото Reddit / naritadivorce

"Тінь від настільної гри"

Фото Reddit / Bancaghedon

"Я справді подумав, що моя машина повисла над землею"

Фото Reddit / theam107

"Безлика тінь"

Фото Reddit / HappyColoredMarble

"Тут лише 3 справжні спіралі. Інші – їхні тіні"

Фото Reddit / frogs-and-flowers

"Тінь схожа на картину"

Фото Reddit / Panishev

"Тіні від ґрат створюють тривимірний ефект"

Фото Reddit / Mike_ZzZzZ

"Це просто тіні між двома чашками"

Фото Reddit / Shitstorm21

"Ця тінь ідеально збігається з ліхтарем"

Фото Reddit / Caittcam

"Тінь на сходах виглядає, як ще одні сходи"

Фото Reddit / JazzFricker

"Ця тінь створює враження, ніби він летить"

Фото Reddit / Tommytwooo

"Бачите обличчя, які відбиваються від пом'ятого паперу?"

Фото Reddit / mildasfuck

"Тіні від хмар створюють враження літаючих островів"

Фото Reddit / WheatenFang40

"Сонце світить на готель Palace у Сан-Франциско"

Фото Reddit / bleimanb

"У Шотландії навіть тіні у клітинку"

Фото Reddit / BookerDeWittsCarbine

До теми Ні краплі фотошопу: 15 кумедних оптичних ілюзій, які спантеличать будь-кого