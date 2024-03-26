Президент Сербії звинуватив опозицію в крадіжці туалетного паперу у будівлі парламенту

У сербському парламенті сталася курйозна ситуація. Президент Сербії Александар Вучич звинуватив опозицію у крадіжці туалетного паперу в парламенті.

За словами Вучича, представник опозиції використав туалетний папір, аби кинути ним в новопризначену спікерку Ану Брнабич.

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Як це прокоментувала опозиція

Лідер опозиційної Партії свободи і справедливості Драган Джилас заявив, що його колега Александар Йованович Цута, який кинув папір, нічого не вкрав.

У Кримінальному кодексі... написано, що для того, щоб щось було крадіжкою, недостатньо просто заволодіти чужим рухомим майном, але має бути умисел отримати неправомірну вигоду. Колега Йованович взяв туалетний папір, а потім використав його за призначенням,

– зазначив він.

Сам же президент заявив, що якщо це та Сербія, яку опозиція пропонує громадянам, він вважає, що вона ніколи не прийде до влади.

Президент Сербії Александар Вучич після початку повномасштабного нападу Росії на Україну вирішив, як і інші країни, засудити конфлікт, але до санкцій не долучився. Він також назвав росіян "дружнім народом".

Додамо, що напередодні депутати парламенту Сербії обрали спікером парламенту експрем'єрку Ану Брнабич. До того вона протягом 7 років очолювала уряд.

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