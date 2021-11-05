Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав Пізанську вежу "вежею з піци": мережа вибухнула мемами
Джерело:News Read Online
Під час виступу на запуску та експлуатації технології 5G президент Бразилії зробив помилку в назві відомої італійської пам'ятки. Звісно, що таку обмовку не могли оминути користувачі мереж.
Вимовляючи промову в бразильській столиці у четвер, 4 листопада, Жаїр Болсонару назвав відому падаючу Пізанську вежу "вежею піци". Під час виступу він вимовив "ц" (як у піці) замість потрібної "з" (як у слові "Піза").
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Я подорожую по Бразилії, а також по всьому світу. Я нещодавно був в Італії, щоб взяти участь у саміті G20, а також відвідав Pizza Tower,
– сказав президент Бразилії.
Помилку бразильського президента одразу підхопили користувачі мереж. Його обмовка викликала велику хвилю мемів та колажів, які тут же почали публікувати у соцмережах.
Болсонару обмовився у назві Пізанської вежі / Фото скриншот з твітеру
Болсонару обмовився у назві Пізанської вежі / Фото скриншот з твітеру
Болсонару обмовився у назві Пізанської вежі / Фото скриншот з твітеру
Я теж був у "Вежі з піци" / Фото скриншот з твітеру
Меми на обмовку Болсонару / Фото із соціальних мереж
Меми на обмовку Болсонару / Фото із соціальних мереж
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Пригадали президенту Бразилії і нещодавній дзвінок до спеціального посланця президента з клімату Джону Керрі, якого Болсонару назвав "Джим Керрі" (відомий канадсько-американський актор).
Меми на обмовку Болсонару / Фото із соціальних мереж