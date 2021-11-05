Произнося речь в бразильской столице в четверг, 4 ноября, Жаир Болсонару назвал известную падающую Пизанскую башню "башней пиццы". Во время выступления он произнес "ц" (как в пицце) вместо нужной "з" (как в слове "Пиза").

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Я путешествую по Бразилии, а также по всему миру. Недавно я был в Италии, чтобы принять участие в саммите G20, а также посетил Pizza Tower,

– сказал президент Бразилии.

Ошибку бразильского президента сразу подхватили пользователи сетей. Его оговорка вызвала большую волну мемов и коллажей, которые тут же начали публиковать в соцсетях.



Болсонару оговорился в названии Пизанской башни / Фото скриншот с твиттера



​Болсонару оговорился в названии Пизанской башни / Фото скриншот с твиттера



​Болсонару оговорился в названии Пизанской башни / Фото скриншот с твиттера



Я тоже был в "Башне из пиццы" / Фото скриншот с твиттера



Мемы на оговорку Болсонару / Фото из социальных сетей



​Мемы на оговорку Болсонару / Фото из социальных сетей

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Вспомнили президенту Бразилии и недавний звонок к специальному посланнику президента по климату Джону Керри, которого Болсонару назвал "Джим Керри" (известный канадско-американский актер).



​Мемы на оговорку Болсонару / Фото из социальных сетей