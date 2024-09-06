Прем'єр Косова помилився, розв'язуючи рівняння для школярів
Джерело:фейсбук TV Llapi
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті потрапив у незручну ситуацію під час відкриття школи. Політик неправильно розв'язав математичну задачу.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах і швидко стало вірусним.
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У чому помилився прем'єр
Під час перенесення доданків косовський прем'єр зробив помилку й не змінив знак плюс на мінус. У результаті замість рівності 2х = 0 у нього вийшло 2х = 10, тож і відповідь вийшла неправильна: 5 замість 0.
Однак всі присутні поаплодували політику. Уже пізніше, коли помилку помітили соцмережі, Курті в окремому пості у фейсбуці визнав її та пожартував, що "не отримав би прохідного балу", якби зараз був учнем.
Якби я подумав трохи більше часу, то зрозумів би, що правильна відповідь – x=0, але не думаю, що в такому випадку в мене вистачило б сміливості взяти крейду і писати на дошці у вашому класі. Перепрошую,
– додав він.
У коментарях під дописом люди писали:
- "Тут виникає питання, чи інші люди у класі також не знають правильної відповіді на рівняння".
- "Дуже кваліфікований..."