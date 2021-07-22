У Празі чоловік переодягався у поліцейського, щоб не платити за проїзд: він сам себе виказав

У чеській Празі 52-річний чоловік регулярно переодягався у поліцейську форму, аби не платити за проїзд у громадському транспорті. Це сходило йому з рук, аж поки він сам себе виказав.

Тиждень тому на Вацлавській площі він підійшов до поліцейських та попросив їх допомогти йому та встановити особу людини, яка мала бути затримана. На ньому була неповна поліцейська форма, тож справжні правоохоронці запідозрили, що щось не так.

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Неохайна та неповна форма, дуже нестандартне прохання і запах алкоголю спантеличили поліцейських. Саме тому вони попросили чоловіка показати посвідчення. Його відповідь їх не здивувала – він сказав, що забув його вдома,

– розповіла прессекретарка поліції Ірена Сейферт.



Псевдополіцейський, що не хотів платити за проїзд / Фото MP Praha

Тоді чоловік продиктував свої дані, але поліцейським потрібно було їхати до відділку, щоб перевірити їх. Тому вони пішли туди разом. На місці виявилося, що чоловік у формі не працює у поліції та не має жодного стосунку до правоохоронних органів.

Врешті він зізнався, що час від часу переодягається у форму поліцейських чи патрульних, аби безкоштовно їздити громадським транспортом.

Оскільки таке використання офіційної форми спецслужб є правопорушенням, справу чоловіка передали на розгляд до адміністративного органу. Що йому загрожує – наразі невідомо.