Босий працівник Subway викликав огиду, коли робив собі сендвіч

У мережі завірусилося доволі неприємне відео, на якому працівник Subway їсть бутерброд просто на прилавку. Під час цього процесу він сидів у позі лотоса босоніж.

Саме факт того, що чоловік сидів на поверхні для приготування їжі без взуття, і викликало огиду у користувачів.

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На відео можна було почути, як клієнти, які чекали на замовлення, висловлювали свою огиду. А от колеги чоловіка, схоже, не переймають через його поведінку. Вони продовжують виконувати свою роботу.

На відео одна жінка з довгим темним волоссям запитала, чи це відповідає санітарним нормам. Водночас авторка відео зазначила, що працівники закладу не побачили в цьому проблеми, коли відвідувачі почали обурюватися.

Ніколи більше не їстиму в Subway,

– підсумувала одна з очевидиць подій.

Як на це відреагували люди у коментарях

Користувачів соцмереж також вразила поведінка чоловіка. Ось, що вони написали: