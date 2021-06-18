З іншого краю світу: португалець знайшов послання у пляшці, яка мандрувала океаном 3 роки

17-річний Крістіан Сантос з Португалії займався підводною риболовлею на Азорських островах, і знайшов в океані пластикову пляшку з посланням. Його ще у 2018 році написав 13-річний підліток з Вермонту і кинув пляшку з запискою у море в Рот-Айленді, США.

Пляшка пропливла щонайменше 3800 кілометрів за 3 роки, аж поки Крістіан не знайшов її неподалік від острова Сан-Хорхе. За збігом обставин, сім'я Крістіана колись жила у США – у Бостоні приблизно за 380 кілометрів від Вермонту. Але понад 10 років тому вони переїхали до Португалії.

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Юнак розповів, що турбується про навколишнє середовище, а тому намагається очищувати океан від сміття, коли рибалить на мілководді. Саме тому він витягнув пластикову пляшку.

Пляшка, у якій була записка / Фото Моллі Сантос

У записці оранжевим маркером було написано: "Сьогодні День подяки. Мені 13 років, я гостюю у родини в Род-Айленді. Я з Вермонту". Також автор вказав адресу електронної пошти, куди попросив написати того, хто знайде записку – messageinbottle2018@gmail.com.

Записка з Рот-Аленду / Фото Моллі Сантос

Про знахідку розповіла Моллі Сантос, мама Карлоса. Вона опублікувала фото записки з проханням допомогти знайти автора послання у фейсбуці.

Ми спробували надіслати листа на електронну пошту, але поки що не отримали відповіді. Тому якщо ви знаєте когось, хто живе у Вермонті, попросіть їх поділитися, аби ми могли знайти цю дитину, – написала Моллі Сантос.

Крістіан Сантос зі своєю знахідкою / Фото Моллі Сантос

Крістіан сподівається знайти автора записки. "Я хотів би розповісти йому, що знайшов пляшку, де це було і що я робив. І ми будемо друзями навік", – сказав юнак в інтерв'ю каналу WCVB News. Зараз відправник послання приблизно такого ж віку, як Крістіан.

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