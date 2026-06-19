У Threads користувачка tekenushka розповіла кумедну історію, як "познущалася" над молодшим братом перед його друзями. Цим дописом дівчина повеселила мережу, яка підмітила, що помста – це страва, яку подають холодною. Розповідаємо, що там сталося.

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Дівчина помстилася молодшому брату за його дитячі витівки

Як розповіла Тетяна, а саме так звати дівчину, її молодшому брату зараз 17 років. У його дитинстві він часто полюбляв жартувати та називати сестру мамою при її хлопцях. Щоб солодко помститися за свій сором Тетяна чекала довгих 10 років.

Чекала на цей день років 10. Вчора почала у ТРЦ поправляти панамку меншому брату, голосно питати, чи хоче він їсти або пісяти. Йому 17 й він вищий на голову, й за 200 метрів стояли його друзі. А бо не треба було в свій час підбігати до мене, коли я була на побаченні, й питати: "Мамо, мамо, а це наш новий тато?",

– написала дівчина.

Дівчина також показала фото молодшого брата, якому дісталося від сестри. Хлопець став популярним на весь Threads, адже допис назбирав понад 19 тисяч вподобайок та понад 600 пересилань.



Молодший брат, якому помстилася сестра / Фото з соцмереж

Народ у коментарях згадує і свої історії з молодшими братами та сестрами. А ще користувачі підмітили, що помста дівчини була не просто холодною, а льодяною. Ось що пишуть:

"Ото ви свою помсту прям з морозилки дістали";

"В мене з братом 13,5 років різниці. Зараз йому 15, то я ще чекаю поки він прийде з дівчиною додому. Ото моя мстя буде страшна";

"Так треба було ще шортики підтягнути, і повище. Пишу, як сестра";

"Треба було ще за руку відвести до друзів і сказати що не треба від групи втікати";

"Мій каз*юк в метро голосно кричав: "Мамо, йди сюди, тут місце є". Хлопець, який пускав мені бісики, щез за пів секунди";

"Моя молодша сестра (мені 27, їй 6) недавно бігала в центрі міста, сміялась і називала мене мамою. Ну що ж, помста через 10 років буде жорстокою";

"Телефонували з пекла, запитували Ваш номер, у Вас в роду італійців або ірландців чи шотландців не було? Така жага до помсти крізь роки повинна мати під собою коріння";

"А я хочу прийти в їхні чисті квартири і погратися з внуками, поїсти у ліжку чипси, забути змити унітаз, пройтися у брудному взутті по чистій підлозі… клянусь я того всього дочекаюсь".

А у вас які спогади з дитинства? Ви були молодшими чи старшими?