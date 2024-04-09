Чоловік переплутав номери у лотерею, але саме вони принесли йому перемогу

Помилка чоловіка привела його до виграшу у лотерею. Він зізнався, що намагався використати комбінацію своєї дружини в лотерейній грі, але помилився послідовністю.

Однак саме така помилка і принесла чоловіку перемогу.

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Відповідно до пресрелізу Мерілендської лотереї від 5 квітня, житель округу Гарфорд побачив розіграш Pick 5 і подумав, що "упустив свій шанс" на виграш. Але, на щастя, виграшні номери збігалися з його номерним знаком.

Щасливий переможець переплутав порядок чисел, що виявилось "щасливою помилкою", оскільки вони були в тому ж порядку, що й результати виграшу.

Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.

Щасливі збіги, що допомагали виграти у лотерею

Жінка зі США придбала лотерейний білет у звичайному продуктовому магазині. Як наслідок – вона стала щасливою володаркою джекпоту у розмірі 1 мільйон доларів.

Ми також писали про іншу жінку, яка зірвала джекпот у лотереї, вигравши 1 мільйон доларів. Цікаво, що цей приз вона отримала через щасливий збіг обставин. Із самого початку щасливиця хотіла купити квиток Mega Millions, оскільки його джекпот привертав багато уваги. Але потім "щось пішло не так".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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