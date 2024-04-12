Полтавчанка зірвала куш у лотереї: наскільки їй пощастило

У Полтаві жінка, на ім'я Антоніна зіграла у лотерею "Лото-Забава" і зірвала джекпот. Свій щасливий білет вона купила 31 березня.

Відомо, що жінка виграла 190 000 гривень.

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Жінка придбала білет, який знаходиться на вулиці Новий Базар, 37. За лотерейний білет вона заплатила всього 30 гривень.

На цей час відомо, що щасливиця вже звернулась на Гарячу лінію оператора державних лотерей М.С.Л., щоб отримати виграш. Куди саме вона витратить приз, наразі невідомо.

Українцям щастить у лотерею

Чоловік з міста Вараш Рівненської області виграв джекпот у розмірі 250 000 гривень у лотереї "Лото Забава". До цього, 150 учасників акції виграли по 5 000 гривень протягом місяця.

Чоловік, на ім'я Володимир з Павлограда також зірвав джекпот. Щасливчик вже втретє виграв чималий приз у лотерею.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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