Польські географи представили детальну карту світу за серіалом та книгами про Відьмака

Історія Відьмака Геральта з Ривії має сотні тисяч фанатів. Усім їм було б цікаво побачити, яким є улюблений всесвіт у деталях.

Саме тому співробітники географічного факультету Варшавського університету склали та оприлюднили детальну карту місцевості за мотивами "Відьмака". Вони зібрали усі доступні дані з серії книг Анджея Сапковського, відеоігор CD Project Red та серіалу від Netflix та об'єднали їх у цілісну картину.

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Детальна карта світу "Відьмака" / Ілюстрація Geograficzno-polityczny atlas Polski

Загальне розташування країн, гірських хребтів та великих річок відповідає іншим картам, які розробляли фанати історії. Крім того, для повноти картини автори проєкту вигадали чимало назв та географічних об'єктів.

Так, представлена ними карта стала найдетальнішою з усіх, що є сьогодні. Вона точно показує топографію, кордони та річки, розташування островів та міст, класифікованих за кількістю мешканців.

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