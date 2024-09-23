Завантажили картоплею: у Польщі епічно випробували новий спорткар BMW за 100 000 євро

У Польщі зняли короткий ролик, в якому вирішили випробувати новенький BMW M3 Touring. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі.

Відповідне відео оприлюднили на інстаграм-сторінці supercar.fails.

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Як випробували BMW M3 Touring

Новий BMW M3 Touring випробували у цікавий спосіб. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі. Для цього багажник BMW M3 Touring встелили клейонкою, склали крісла другого ряду та завантажили в авто сітки з картоплею під саму стелю.

Довідка. Об'єм його багажника становить 500 літрів у звичайному стані та 1510 літрів – зі складеними задніми кріслами.

У такий спосіб вирішили продемонструвати практичність автомобіля, адже універсал BMW M3 Touring залишається просторим та пристосованим для повсякденного використання – це сімейний спорткар.

Як випробували новенький BMW M3 Touring: дивіться відео

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