Завантажили картоплею: у Польщі епічно випробували новий спорткар BMW за 100 000 євро
Джерело:інстаграм supercar.fails
У Польщі зняли короткий ролик, в якому вирішили випробувати новенький BMW M3 Touring. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі.
Відповідне відео оприлюднили на інстаграм-сторінці supercar.fails.
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Як випробували BMW M3 Touring
Новий BMW M3 Touring випробували у цікавий спосіб. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі. Для цього багажник BMW M3 Touring встелили клейонкою, склали крісла другого ряду та завантажили в авто сітки з картоплею під саму стелю.
Довідка. Об'єм його багажника становить 500 літрів у звичайному стані та 1510 літрів – зі складеними задніми кріслами.
У такий спосіб вирішили продемонструвати практичність автомобіля, адже універсал BMW M3 Touring залишається просторим та пристосованим для повсякденного використання – це сімейний спорткар.
Як випробували новенький BMW M3 Touring: дивіться відео
Що відомо про авто
- BMW M3 Touring – це універсал високої продуктивності від німецького бренду. Він поєднує спортивність з практичністю.
- Він має 3,0-літровий двигун із двома турбінами, потужністю понад 500 кінських сил, що дозволяє розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за приблизно 4 секунди.
- Це перший універсал, що надає водіям більше простору для багажу, зберігаючи при цьому динаміку та швидкісні характеристики спортивного автомобіля.