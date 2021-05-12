У Польщі поліцейські супроводжували бобра, поки він бігав містом: відео

Вночі 10 травня у польському Гнєзно, що у Великопольському воєводстві, поліцейські патрулювали місто, коли помітили бобра, що біг тротуаром. Пухнастий пішохід не звертав уваги на правила дорожнього руху, і постійно звертав на проїжджу частину.

Правоохоронці хвилювалися, що така прогулянка може закінчитися невдало для бобра. Тому вони вирішили провести його до місця призначення. Поліцейські навіть зняли тваринку на відео та опублікували його у соціальних мережах.

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Тварина сходила з тротуару через кожні кілька метрів, навіть не підозрюючи, що її може збити автомобіль. Тому співробітники патрульно-оперативного управління супроводжували бобра,

– повідомили у пресслужбі районного штабу у Гнєзно.

Поліцейські супроводжували бобра у Гнєзно: дивіться відео

Як довго правоохоронці супроводжували тварину – не повідомляють. Але вони запевняють, що залишили бобра лише тоді, коли він безпечно дістався до зеленої зони, де йому не загрожували автомобілі.