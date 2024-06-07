У Польщі жінка викинула 50 тисяч злотих у смітник: навіщо вона це зробила

У Польщі 77-річна жінка вирішила позбутися грошей і викинула 50 тисяч злотих просто у смітник. За цим спостерігали випадкові перехожі та правоохоронці.

Цей випадок стався у Катовіце.

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Як згодом розповіли правоохоронці, вони побачили схвильовану жінку, яка говорила по телефону і мала стурбований і засмучений вигляд.

У той самий момент правоохоронці помітили, як вона вийняла з сумочки товсті теки, схожі на банкноти, і, загорнувши їх у шматок паперу, викинула в урну для сміття. Правоохоронці підбігли до жінки, яка одразу ж запитала їх, чи це вони повинні були прийти за грошима

Чому жінка так вчинила

Незабаром з'ясувалося, що за кілька годин до цього пенсіонерці зателефонувала жінка, яка представилася співробітницею поліції, що розшукує групу шахраїв, які грабують людей похилого віку. Вона повідомила, що під час обшуку схованки злочинців було знайдено підроблене посвідчення на ім'я 77-річної жінки, а отже, її заощадження тепер під загрозою.



Ситуація, яка сталася у Польщі / Скриншот з відео

Щоб захистити свої заощадження і допомогти поліції, їй сказали зняти в банку максимально можливу суму. Щоб виконати вказівки шахрайки, жінка зняла з рахунку 50 тисяч злотих. Потім "поліцейська" порадила викинути гроші у смітник.

Саме це і помітили поліцейські. Перехожий, який також зупинився і хотів запитати літню жінку, що сталося. Однак жінкою настільки маніпулювали, що лише вигляд поліцейських у формі переконав її в тому, що вона весь цей час розмовляла з телефонним шахраєм.

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