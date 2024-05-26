Чоловік понад 35 років водив машину без водійських прав: як його покарали

У Чехії правоохоронці зупинили 63-річного водія Fiat, який насправді ніколи не мав водійських прав. Цікаво, що спершу він проігнорував вимоги поліцейський зупинитися.

Через деякий час чоловік зрозумів, що чинить неправильно, і зупинив машину, щоб не погіршувати ситуацію.

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У чому зізнався чоловік

Причину його втечі поліцейські дізналися трохи пізніше. Водій зізнався, що в нього ніколи не було водійських прав.

Поліцейські перевірили його зізнання за реєстром водійських прав. І справді: у чоловіка ніколи не було водійських прав. Ймовірно, що він керував автівкою понад 35 років, жодного разу не склавши іспит на водіння,

– сказала прессекретарка поліції Віра Школькова.

Яке покарання світить порушнику

Співробітники поліції заборонили йому продовжувати рух, а подальше розслідування тепер проводитиме відповідальний адміністративний орган. На чоловіка чекають великі неприємності.

Порушнику правил дорожнього руху доведеться заплатити штраф у розмірі до 3000 євро та почекати до трьох років, якщо він усе-таки вирішить отримати водійські права.

Раніше ми писали про чоловіка, який намагався пройти через встановлений портал у Нью-Йорку, стверджуючи, що шукає точку входу в "інші виміри". Витівку чоловіка зафіксували на відео, де він спробував пройти через портал, але потім визнав, що це не справжній портал.