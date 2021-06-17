У Пакистані поліцейські арештували працівників фастфуду: вони не дали їм безкоштовних бургерів

Поліція заарештувала усіх 19 працівників закладу швидкого харчування Johnny&Jugnu у Лахорі, що в Пакистані. Ні, вони нічого не порушили – просто відмовилися дати поліцейським безкоштовні гамбургери.

Спершу правохоронці погрожували співробітникам закладу, але це не спрацювало. Наступного дня, після того як їм відмовили у безкоштовній їжі, поліцейські повернулися до Johnny&Jugnu і заарештували весь персонал, включно з менеджером.

Це цікаво Як влаштована робота дилера в казино

Представники закону не дозволили навіть зачинити ресторан. Обладнання продовжувало працювати, а клієнти залишилися в залі та чекали свої замовлення, коли увесь персонал виводили із закладу. Їх протримали у відділку протягом 7 годин – там їх принижували та штовхали.

Команда ресторану вирішила висвітлити цю подію у фейсбуці. За їхніми словами, це вже не перший випадок, коли місцева поліція перевищує свої повноваження. Вимагати безкоштовну їжу стало для поліцейських звичайною практикою.

На інцидент відреагувало вище керівництво поліції. Наразі 9 поліцейських, які були до нього причетні, відсторонили від виконання обов'язків. Що з ними буде далі – поки що невідомо.

Нікому не дозволено брати закон в свої руки. Ми не будемо терпіти несправедливість. Усі вони будуть покарані,

– написав у твітері високопоставлений чиновник поліції провінції Інам Гані.

Читайте також У Чехії жінка везла сковорідку з обідом на даху автомобіля: її зупинила поліція – відео