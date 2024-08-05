Українські поліцейські та рятувальники порвали соцмережі, підтримавши emergency-тренд

Українські поліцейські та рятувальники долучилися до популярного у тіктоці emergency-тренду. Відео, на яких вони демонструють свою професійну майстерність та почуття гумору, стали вірусними, здобувши тисячі переглядів та схвальних коментарів.

У чому полягає цей тренд – дізнавайтеся разом з Розваги 24.

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На одному з відео, опублікованому у TikTok-акаунті Міністерства внутрішніх справ України, можна побачити, як рятувальник ефектно змінює "образи".

На іншому відео, опублікованому на офіційному TikTok-акаунті Патрульної поліції України, патрульні також демонструють різні луки. Вони також закликають долучитися до лав Патрульної поліції.

Користувачі соцмереж захоплюються такими відео, зазначаючи, що це не лише піднімає настрій, але й зміцнює довіру до українських служб порятунку та правопорядку. Коментарі під відео сповнені підтримки та подяки: