Українські поліцейські та рятувальники порвали соцмережі, підтримавши emergency-тренд

5 серпня 2024, 16:09
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Українські поліцейські та рятувальники долучилися до популярного у тіктоці emergency-тренду. Відео, на яких вони демонструють свою професійну майстерність та почуття гумору, стали вірусними, здобувши тисячі переглядів та схвальних коментарів.

У чому полягає цей тренд – дізнавайтеся разом з Розваги 24.

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На одному з відео, опублікованому у TikTok-акаунті Міністерства внутрішніх справ України, можна побачити, як рятувальник ефектно змінює "образи". 

На іншому відео, опублікованому на офіційному TikTok-акаунті Патрульної поліції України, патрульні також демонструють різні луки. Вони також закликають долучитися до лав Патрульної поліції.

@patrolpoliceua Хочеш мати такий look щодня — не зволікай, приєднуйся до патрульної поліції. Чекаємо у нашій команді надійних та справедливих напарників, на яких можна покластися. ⠀ Тож, якщо ти хочеш чесно нести службу та бути на варті правопорядку — заповнюй анкету за посиланням: anketa.patrolpolice.gov.ua #хижак #україна #patrolpoliceua #police #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #поліція #patrolpolice ♬ оригінальний звук - patrolpolice_ua

Користувачі соцмереж захоплюються такими відео, зазначаючи, що це не лише піднімає настрій, але й зміцнює довіру до українських служб порятунку та правопорядку. Коментарі під відео сповнені підтримки та подяки:

  • "Почекайте 3 роки, я стану поліцейською як завжди мріяла і буду у вашій команді".
  • "Дякуємо всім працівникам ДСНС! Ви робите надзвичайну важку роботу".
  • "Нічого собі, скільки луків!".
  • "Чому так мало лайків? По-перше, це красиво. По-друге, ці люди супермени".
Автор: Альона Захарова