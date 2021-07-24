У Шотландії поліцейська втікала від Юпітера: вона думала, що її переслідує дрон

У Глазго, в Шотландії, стався курйозний випадок з офіцеркою, яка лише нещодавно почала працювати у поліції. Близько півночі вона вийшла з відділку, щоб вирушити додому, але помітила у небі підозрілий об'єкт.

Вона вирішила, що це дрон, який її переслідує, і намагалася відірватися від нього, кружляючи містом на автомобілі. Але попри всі старання, їй ніяк не вдавалося втекти. Тоді жінка звернулася за допомогою до своїх колег, повідомивши, що за нею стежить дрон і відірватися вона не може.

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Оператор сказав їй повертатися до відділку, де її зустріне та допоможе старший офіцер. Колеги розповіли, що знайшли її у дворі. Поліцейська одягнула капюшон, і намагалася заховатися від "дрона", який досі висів у повітрі.

Проте, офіцери швидко зрозуміли, що яскрава точка у небі, яку їхня колега прийняла за безпілотник, ним не є. Насправді це була планета Юпітер, яку часто можна побачити там вночі за ясної погоди.

Усі були дуже стурбовані, тож ви можете уявити собі її червоне обличчя та збентеження, коли їй сказали, що її переслідувач насправді перебуває за мільйони кілометрів від нас,

– поділився співробітник поліції.



Юпітер – справжній переслідувач офіцерки / Фото Unsplash

Том Вуд, колишній заступник керівника поліції, розповів, що ця історія нагадала йому про схожий інцидент, який трапився багато років тому. Тоді молодий офіцер знайшов стару загорнуту у ганчірку вазу, і сказав усім, що це ваза династії Мін, яка коштує тисячі доларів. Це було не так, але відтоді його не називали інакше як "Мін".

"Ця леді, ймовірно, здобула собі прізвисько, яке буде з нею до кінця її кар'єри. Про цю історію точно говоритимуть ще кілька років. Те, як вона з цим впорається, – справжнє випробування", – сказав Том Вуд.

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