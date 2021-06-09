Блогер Логан Пол одягнув на бій з Мейвезером картку з покемоном за 150 000 доларів

7 червня відбувся поєдинок легендарного боксера Флойда Мейвезера та блогера Логана Пола, який завершився нічиєю. Полу вдалося вистояти 8 раундів проти колишнього чемпіона світу у 5 вагових категоріях, і не виключено, що допоміг йому у цьому незвичний талісман.

Логан Пол вийшов на ринг із рідкісною карткою з покемоном Чарізардом на шиї. Таких карток є всього 3 у світі, а тому кожна з них коштує величезних грошей.

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Свій екземпляр блогер придбав за 150 тисяч доларів (4 мільйони гривень) у жовтні 2020 року. Приблизно у той самий час репер Logic купив аналогічну картку ще дорожче – за 226 тисяч доларів (6,1 мільйона гривень).

За словами Пола, ця картка – його щасливий талісман і найулюбленіша річ у світі, і не лише через її матеріальну цінність. Хоча, зважаючи на участь цієї картки у поєдинку з Мейвезером, її вартість може зрости у кілька разів.

Бій Логана Пола і Флойда Мейвезера

Боксерський поєдинок Флойда Мейвезера і Логана Пола відбувся у ніч з 6 на 7 червня у Маямі. Він проходив за стандартними правилами боксу у 8 раундів по 3 хвилини. Суперники вистояли усі 8 раундів, а тому, згідно з правилами, оголосили нічию.