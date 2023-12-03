Бункер Regan West розташований за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена.

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Що відомо про бункер

Його побудували приблизно між 1963 і 1968 роками за наполяганням НАТО. Його площа складає вражаючі 5500 квадратних метрів і налічує 230 кімнат. Завдяки розташуванню та захованому входу бункер не привертав зайвої уваги і тривалий час залишався у таємниці.

Всередині бункера було все необхідне для проживання приблизно 350 осіб упродовж 30 днів. За словами експертів, на той час бункер був настільки інноваційним, що міг витримати не тільки ядерну атаку, але й застосування потужнішої водневої бомби.

Який вигляд він має зараз

Оскільки Холодна війна не переросла у збройний конфлікт, жодному данському чиновнику не довелося шукати прихистку в Regan West. Тож бункер вивели з експлуатації у 2003 році, через 12 років після розпаду Радянського Союзу.

Зараз бункер виглядає так, ніби час там зупинився.

Який вигляд має покинутий ядерний бункер / Фото Adrienne Murray Nielsen

Раніше американець Дін Андерсон облаштував будинок мрії у покинутому ядерному бункері. Він розташований у Райській долині, штат Монтана.

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