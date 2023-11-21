Відомо, що маєток розташований у Шотландії.

Дивіться також Мережу зачарував надзвичайний будинок, в якому ніхто не хоче жити: у чому причина

Зовні в особняку забиті вікна, і він вкритий мохом. Ймовірно, його покинули вже багато років. У кімнатах брудно і багато пилу, однак вражає інше – колишні власники не взяли нічого зі своїх речей.

Який вигляд має маєток: дивіться відео

Користувачів приваблює підпис, який запитує, що змушує сім'ю зникнути так швидко, що на столах залишилися навіть напівпорожні пляшки з пивом.

На кадрах видно "несподівані" речі, залишені всередині старого особняка, наприклад, старе піаніно, вкрите павутиною, з відсутніми клавішами. Старий більярдний стіл і антикварні меблі залишилися всередині, збираючи кілька дюймів пилу, а зі стін облупилася фарба,

– пише видання.

Очевидно, що раніше тут було життя, а зараз всі кімнати порожні, ніби її мешканці просто зникли.

Раніше британська телепродюсерка Аїша оселилася у покинутій лікарні, аби заощадити на оренді житла. Однак тепер вона скаржиться на паранормальні явища.