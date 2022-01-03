Поки мами немає вдома: кумедні фото дітей, які залишились наодинці зі своїми татусями
3 січня 2022 , 07:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Батьківство – це передусім відповідальність та безмежна любов. Однак якщо малеча вмита, нагодована та здорова, не завадить і трішки гумору.
Герої нашої добірки – татусі, які залишились наодинці зі своїми малюками. Поки дружин немає вдома, вони весело проводять час.
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