У рамках святкування 25-річчя Pokémon компанія Pokémon Company анонсувала 23-й анімаційний фільм серії – "Покемон-фільм: секрети джунглів" (Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle). Перший офіційний міжнародний трейлер показали 7 вересня.

Це цікаво Хороший знак: найпопулярніші прикмети гемблерів, в які вірять у всьому світі

"Покемон-фільм: секрети джунглів" планували представити глядачам у всьому світі ще у липні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу дату прем'єри перенесли.

Наступний фільм про покемонів виходить на Netflix!

"Покемон-фільм: таємниці джунглів" – 23–й фільм серії дебютує 8 жовтня. Дивіться абсолютно новий трейлер,

– йдеться у публікації.

Сюжет нової анімаційної стрічки

У мультфільмі йде розповідь про дику дитину Коко, яку виростив у лісі спокою міфічний покемон Зар. Хлопчик завжди вважав себе покемоном, хоча і не володіє здібностями кишенькових монстрів. Головний герой Еш Кетчум разом з Пікачу зустріли Коко і допомогли йому захистити велике Древо від божевільного вченого – доктора Зеда.

Мільтфільм "Покемон-фільм: секрети джунглів" покажуть на Netflix вже 8 жовтня 2021 року.

До теми За мотивами гри League of Legends: представили тизер мультсеріалу "Аркейн"