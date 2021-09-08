У рамках святкування 25-річчя Pokémon компанія Pokémon Company анонсувала 23-й анімаційний фільм серії – "Покемон-фільм: секрети джунглів" (Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle). Перший офіційний міжнародний трейлер показали 7 вересня.
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"Покемон-фільм: секрети джунглів" планували представити глядачам у всьому світі ще у липні 2020 року, проте через пандемію коронавірусу дату прем'єри перенесли.
Наступний фільм про покемонів виходить на Netflix!
"Покемон-фільм: таємниці джунглів" – 23–й фільм серії дебютує 8 жовтня. Дивіться абсолютно новий трейлер,
– йдеться у публікації.
Сюжет нової анімаційної стрічки
У мультфільмі йде розповідь про дику дитину Коко, яку виростив у лісі спокою міфічний покемон Зар. Хлопчик завжди вважав себе покемоном, хоча і не володіє здібностями кишенькових монстрів. Головний герой Еш Кетчум разом з Пікачу зустріли Коко і допомогли йому захистити велике Древо від божевільного вченого – доктора Зеда.
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