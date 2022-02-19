Подарунок з любов'ю: жінка отримала на День Валентина лотерейний білет на 10 мільйонів доларів

Зазвичай у День святого Валентина жінки отримують від своїх чоловіків квіти, солодощі та інші романтичні подарунки. А от американці Марії Чікас дістався лотерейний білет.

10 мільйонів на День Валентина

На перший погляд, такий подарунок не дуже пасує до свята закоханих, однак чоловік Марії знав, що робить. До того як дарувати білет дружині, він перевірив його і зрозумів, що тримає в руках величезний виграш – 10 мільйонів доларів (283 мільйони гривень).

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Ця перемога стала величезним везінням, адже за даними лотереї Вірджинії, шанси виграти головний приз у грі Extreme Millions Scratcher складали 1 до 2 937 600.

Марія Чікас отримала чек на 10 мільйонів доларів / Фото Virginia Lottery

Спершу Марія подумала, що це жарт та брехня, але врешті вона повірила у свою удачу. Жінці потрібно було обрати, як отримати виграш – усі 10 мільйонів багатьма платежами протягом 30 років або одноразову виплату готівкою у розмірі 6 570 302 долари (185,9 мільйона гривень) після оподаткування. Переможниця обрала другий варіант.

Цей білет став щасливим не лише для подружжя Чікосів, а й для магазину у місті Манассас, де чоловік Марії його купив. Його власники отримають від лотереї Вірджинії бонус у розмірі 50 000 доларів (1,4 мільйона гривень).

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